Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 апреля, 15:56

В КНДР показали трофейные Abrams, Bradley и Leopard в новом музее

Ким Чен Ын и российская делегация в КНДР. Обложка © kcna.kp

В Пхеньяне на площадке нового мемориального комплекса представили трофейную западную технику, включая американские танки Abrams и БМП Bradley. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В столице КНДР прошла церемония завершения строительства Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции. По данным портала, на территории комплекса выставлены образцы вооружения, используемого в ходе специальной военной операции.

Среди экспонатов — американский танк M1A1 Abrams, боевая машина пехоты M2A2 Bradley, а также немецкие танки Leopard и БМП Marder. Кроме западной техники, в экспозиции представлены российское стрелковое оружие и FPV-дроны.

Новый музей задуман как демонстрационная площадка, где собраны образцы вооружений, участвовавших в современных военных конфликтах, и трофейная техника, доставленная в КНДР.

«В сердце каждого россиянина»: Путин поблагодарил корейских участников битвы за Курщину
Ранее глава Министерства обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в столицу КНДР — Пхеньян. Программа поездки включает переговоры с высшим руководством Северной Кореи и представителями командования Вооружённых сил страны.

Милена Скрипальщикова
