Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев подтвердил, что немецкий парламент оставил без внимания официальный запрос Москвы. Речь идет об обращении Государственной Думы, касающемся возможной передачи Киеву компонентов для создания ядерного оружия со стороны Великобритании и Франции.

Дипломат подчеркнул, что документ был передан адресатам оперативно, однако никакой реакции не последовало.

«Разумеется, обращение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации было незамедлительно передано в бундестаг. Реакции на него пока не последовало», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

Напомним, что тревожные сведения о намерениях Лондона и Парижа предоставила Служба внешней разведки РФ. В феврале на основании этих данных депутаты подготовили и направили письма в ключевые международные структуры, включая Европарламент, ООН, а также в законодательные органы Франции, Германии и Британии.

Ранее Life.ru писал, что в Кремле резко отреагировали на сообщения о возможной передаче Киеву ядерных компонентов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие планы «безумными» и выразил надежду, что огласка разведданных станет препятствием для их реализации. По его словам, публикация информации может сыграть сдерживающую роль и не допустить развития самого опасного сценария.