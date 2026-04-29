29 апреля, 07:42

«Робот с глазами»: Садальский рассказал о перенесённой операции

Садальский сообщил о перенесённой операции на колене

Обложка © Telegram / СТАС Уполномочен Заявить

Обложка © Telegram / СТАС Уполномочен Заявить

Российский актёр Станислав Садальский сообщил, что перенёс операцию на колене. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«Уже не ползаю по сцене и странно не хожу. Робот из госпиталя им. Вишневского с «глазами» выполнил протезирование коленного сустава на отлично! Офигительные врачи-хирурги», — поделился артист.

Он также показал рентген-снимки до и после операции. Актёр высказался о методах лечения. Он заявил, что не рекомендует инъекции гиалуроновой кислоты в сустав.

«Раньше свиньёй был»: Актёр Садальский раскрыл секрет похудения на 35 кг

Ранее Станислав Садальский перенёс операцию на сердце, в ходе которой ему имплантировали второй стент. Медики заявили, что, согласно результатам коронарографии, стеноз составил 80%, и критический приступ мог случиться в любой момент — например, на репетиции нового спектакля.

BannerImage
