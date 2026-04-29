Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 07:54

«Недостойно»: В Швеции жёстко прошлись по встрече короля с Зеленским

Аналитик Берн: Король Швеции перешёл черту, встретившись с Зеленским

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Шведский аналитик раскритиковал встречу короля Карла XVI Густава с Владимиром Зеленским. Об этом Ларс Берн заявил в эфире SwebbTV.

«На сей раз, как мне кажется, он перешёл красную черту… Это недостойно монарха и двора», — сказал он. По его мнению, такой визит фактически придал легитимность лидеру киевского режима.

Эксперт добавил, что финансовая поддержка Киева ухудшает ситуацию с безопасностью в Швеции. Он считает, что такие действия лишь усиливают напряжённость в отношениях с Россией. Берн также отметил, что в политической среде страны эту тему не обсуждают. По его словам, представители элиты избегают подобных заявлений.

«Комик потерял дар речи»: Как король Швеции публично унизил Зеленского отказом от рукопожатия

Ранее сообщалось, что Карл XVI Густав прибыл с визитом на Украину, где встретился с Владимиром Зеленским во Львове. Это первый за 14 лет официально подтверждённый визит шведского короля в страну. Детали переговоров и сроки пребывания монарха не разглашались.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • швеция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar