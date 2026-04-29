«Недостойно»: В Швеции жёстко прошлись по встрече короля с Зеленским

Шведский аналитик раскритиковал встречу короля Карла XVI Густава с Владимиром Зеленским. Об этом Ларс Берн заявил в эфире SwebbTV.

«На сей раз, как мне кажется, он перешёл красную черту… Это недостойно монарха и двора», — сказал он. По его мнению, такой визит фактически придал легитимность лидеру киевского режима.

Эксперт добавил, что финансовая поддержка Киева ухудшает ситуацию с безопасностью в Швеции. Он считает, что такие действия лишь усиливают напряжённость в отношениях с Россией. Берн также отметил, что в политической среде страны эту тему не обсуждают. По его словам, представители элиты избегают подобных заявлений.

Ранее сообщалось, что Карл XVI Густав прибыл с визитом на Украину, где встретился с Владимиром Зеленским во Львове. Это первый за 14 лет официально подтверждённый визит шведского короля в страну. Детали переговоров и сроки пребывания монарха не разглашались.