Дикие хомяки-переростки свирепо атакуют частный сектор в Тюмени и бросаются на людей

Тюмень столкнулась с нашествием диких хомяков — грызуны размером с крупную крысу массово заселяют частный сектор, уничтожают посадки, не боятся людей, шипят и могут первыми броситься в атаку. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на местную жительницу.

По её словам, в их и соседнем СНТ зафиксировано более сотни особей. Они ведут себя крайне свирепо. Дачники опасаются за своих кошек и собак, на которых нападают безумные грызуны.

Дикий хомяк — серьёзный сельскохозяйственный вредитель, достигает 30 см в длину, отличается агрессивностью и мощными челюстями (может прокусить плотную обувь). Грызуны переносят вирусы, опасные для человека, включая бешенство, а также глистов и других паразитов.

Ранее Life.ru рассказывал, что дачникам в этот сезон из-за прошедшей холодной зимы следует быть внимательнее, поскольку насекомых-вредителей станет в разы больше. Дело в том, что под сугробами формируется микроклимат, защищающий яйца, личинки и взрослых особей от холода.