Пьяный водитель BMW выехал на встречку: в Дагестане погибли четыре человека

В Магарамкентском районе Дагестана четыре человека погибли в аварии с участием пьяного водителя. ДТП произошло недалеко от села Картас-Казмаляр.

По предварительным данным, водитель BMW X5 выехал на встречную полосу. После этого иномарка столкнулась с автомобилем ВАЗ-21043. В результате аварии водитель и три пассажира «Жигулей» погибли на месте.

После ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлёкшем смерть двух и более человек. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства происшествия, включая скорость автомобилей и действия водителя BMW перед столкновением.