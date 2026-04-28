28 апреля, 16:54

«Ждите, руки не дошли»: Паводок отрезал два села Дербентского района от цивилизации

В Дербентском районе паводок разрушил единственный мост

Обложка © Telegram / Mash Gor

В Дербентском районе разгул стихии обернулся транспортным коллапсом. Паводок полностью уничтожил переправу, соединявшую населённые пункты Первомайское и Оборона. Граждане оказались в изоляции, лишившись привычного пути для передвижения.

В Дербентском районе паводок разрушил единственный мост.

Люди бьют тревогу, прося профильные ведомства вмешаться, однако реальных действий не последовало. Представители муниципалитета официально подтвердили осведомленность о ЧП и даже внесли реконструкцию объекта в планы на будущее.

На текущий момент восстановительные мероприятия на месте обрушения не начаты. В администрации на запросы граждан ответили предельно откровенно: до злополучного перехода у специалистов «пока не дошли руки».

Такой комментарий вызвал волну возмущения. Местные жители опасаются, что в случае экстренной необходимости — например, вызова бригады врачей — спецслужбы попросту не смогут добраться до адресатов вовремя.

Пока руководство района занято другими задачами, сельчанам приходится искать альтернативные способы связи с внешним миром. Когда именно возобновится сообщение между селами, остается неизвестным.

В конце марта Дагестан накрыли сильнейшие ливни — самые обильные за последние 100 лет, по оценке метеорологов. Стихия привела к катастрофическим последствиям: затопило жилые дома и улицы в Махачкале и окрестностях, прорвало дамбу на Геджухском водохранилище. В зоне ЧС оказались до 1,5 млн человек, шесть человек погибли. Ущерб имуществу, по данным властей, понесли 15,5 тысячи местных жителей.

Оксана Попова
