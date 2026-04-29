«Не прожили бы 18 лет»: Юлия Ковальчук ответила на требования фанатов развестись с Чумаковым

Певец Алексей Чумаков вновь оказался в центре скандала из-за видео с горячими танцами и поцелуем с блондинкой на концерте — подписчики требуют от его жены Юлии Ковальчук развода, но сама артистка заявила, что это нормальная часть его выступлений. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова.

На кадрах со свадьбы в Челябинске Чумаков танцует с поклонницей с недвусмысленными жестами и целуется. Сергей Дворцов назвал это эротикой, а подписчики возмутились, ведь артист женат почти 19 лет и воспитывает двух дочерей. Сам Чумаков отшутился, указав, что было бы странно, если бы он так танцевал с парнем.

Это не первый скандал, а недавно Ковальчук выложила видео, где Чумаков идёт позади неё с безэмоциональным видом — зрители решили, что он её не уважает, а Дворцов предположил — у пары свободные отношения.

В этот раз той самой блондинкой оказалась профессиональная танцовщица Юлия Подпятникова, которая выложила видео двухлетней давности, но заверила, что Чумаков не домогался. Ковальчук также вступилась за мужа.

«Если бы я обижалась, мы бы не прожили 18 лет. У меня более чем в порядке всё с чувством юмора и самооценкой в этом смысле. Поэтому нет, эти вещи меня никогда не задевают», — заявляет певица.

По её словам, он всегда «горячо танцует», и это абсолютно нормальная часть любого его концерта.

Ранее Life.ru выкладывал у себя то самое видео «горячих танцев» Алексея Чумакова и его поклонницы, к которой он прижимался со всех сторон во время выступления. Исполнитель отметил, что он просто показал ей пару заходов из латиноамериканских танцев.