29 апреля, 13:05

В Минсельхозе сообщили о задержке посевной кампании из-за погоды

Лут: Аномальные погодные условия не позволяют в полной мере начать сев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anuta23

Посевная кампания в России идёт с отставанием из-за погодных условий. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на заседании правительства.

«Вместе с тем аномальные погодные условия, которые мы все видим в центральной полосе, Поволжье и отдельных южных регионах, не позволяют аграриям в полной мере приступить к посевной. Поэтому работы пока идут с отставанием к прошлому году», — сказала она.

По её словам, к полевым работам уже приступили 55 регионов. На данный момент засеяно около 4,6 млн гектаров. В Минсельхозе рассчитывают на улучшение погоды, чтобы ускорить темпы и завершить яровой сев в оптимальные сроки.

Минсельхоз снова обнулит пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы

Ранее японские эксперты заявили, что резкий рост цен на удобрения может ударить по мировому производству продовольствия. Главная причина — рост цен на природный газ. Именно он требуется для производства мочевины, одного из самых популярных удобрений.

Александра Мышляева
