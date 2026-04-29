В Минсельхозе сообщили о задержке посевной кампании из-за погоды

Посевная кампания в России идёт с отставанием из-за погодных условий. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на заседании правительства.

«Вместе с тем аномальные погодные условия, которые мы все видим в центральной полосе, Поволжье и отдельных южных регионах, не позволяют аграриям в полной мере приступить к посевной. Поэтому работы пока идут с отставанием к прошлому году», — сказала она.

По её словам, к полевым работам уже приступили 55 регионов. На данный момент засеяно около 4,6 млн гектаров. В Минсельхозе рассчитывают на улучшение погоды, чтобы ускорить темпы и завершить яровой сев в оптимальные сроки.

Ранее японские эксперты заявили, что резкий рост цен на удобрения может ударить по мировому производству продовольствия. Главная причина — рост цен на природный газ. Именно он требуется для производства мочевины, одного из самых популярных удобрений.