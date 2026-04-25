Минсельхоз снова обнулит пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы

С 29 апреля по 5 мая включительно пошлины на вывоз пшеницы, ячменя и кукурузы из России обнулятся. Об этом объявила пресс-служба Минсельхоза.

Пошлины рассчитали на основе индикативных цен: пшеница — $234,7 за тонну, ячмень — $224, кукуруза — $217,8. Сейчас базовая внутренняя цена на пшеницу — 18 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу — 17 875 рублей.

Российские цены на зерно сильно зависят от того, что происходит на мировом рынке. Пшеница составляет 75–80% всего нашего экспорта зерна. Чтобы сгладить эту зависимость, в 2021 году правительство придумало механизм — зерновой демпфер. Это система, при которой с экспортёров берут плавающую пошлину, а потом из этих денег дают субсидии самим производителям зерна внутри страны.

