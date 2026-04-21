Холодные торги: Поставки отечественного мороженого в КНР обвалились почти в 30 раз

В первом квартале 2026 года экспорт российского мороженого в Китай сократился в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные китайской таможни сообщает «Интерфакс».

За три месяца этого года Поднебесная закупила отечественного лакомства на 48 тысяч долларов. Годом ранее эта сумма достигала 1,3 миллиона долларов.

Лидером по поставкам мороженого в КНР по итогам первого квартала стала Франция — 16,3 миллиона долларов. На втором месте расположилась Южная Корея с показателем 2,5 миллиона долларов, замыкает тройку Новая Зеландия (2,4 миллиона долларов).

Недавно стало известно, что в феврале текущего года объём ввезённого российскими фирмами пива из стран Евросоюза составил всего 1,1 миллиона евро. Это в 4,5 раза меньше, чем за аналогичный месяц 2025 года, когда показатель достигал 4,7 миллиона евро.