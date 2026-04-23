23 апреля, 10:38

Песков: Россия наращивает экспорт нефти, так как спрос растёт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Россия продолжает осуществлять экспорт нефти, тем самым способствуя стабилизации цен и уменьшению негативного воздействия ближневосточного кризиса на мировую энергетику. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что на фоне растущего спроса на нефть предложение на рынке не увеличивается, а наоборот, сокращается, и российские поставки играют в этой ситуации важную роль.

«Россия продолжает поставки нефти, спрос растёт, количество предлагаемой нефти на рынке не растёт, а, наоборот, сокращается», — сказал Песков.

В Кремле пообещали обеспечить интересы Казахстана по «Дружбе»
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что несмотря на продление режима прекращения огня между Ираном и США, блокада иранских портов и сопутствующая операция «Экономическая ярость» по-прежнему остаются в силе. В настоящее время посредники пытаются организовать новый раунд диалога. В то же время Пентагон заявил, что для разминирования Ормузского пролива понадобится, как минимум, шесть месяцев. И подобную операцию можно будет провести лишь после окончания войны.

Наталья Демьянова
