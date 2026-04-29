Активы экс-губернатора Ростовской области Чуба обратили в доход государства

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры России, постановив конфисковать в пользу государства активы бывшего главы Ростовской области Владимира Чуба и его сообщников. Как сообщила объединённая пресс-служба судов региона, речь идёт о 100% долей в компаниях «Специализированный застройщик »Малюгина« и »Конкур", а также о долях в ещё 25 коммерческих организациях.

Иск также касался представителей ростовских коммерческих структур, заместителя экс-губернатора и депутата законодательного собрания Краснодарского края.

«Решением суда в доход Российской Федерации обращены 100% долей в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Малюгина» и ООО «Конкур», а также ещё 25 коммерческих организаций. Решение обращено к немедленному исполнению», — сказано в сообщении.

Экс-глава Ростовской области Владимир Чуб, занимавший этот пост с 1991 по 2010 год и впоследствии служивший в Совете Федерации, стал фигурантом антикоррупционного разбирательства. 8 апреля Генпрокуратура подала ходатайство об изъятии его личного и связанного с ним имущества в пользу государства.

Ранее Life.ru рассказывал, что фигурирующая в материалах антикоррупционной проверки Генпрокуратуры судья краснодарского 4-го кассационного суда Ольга Борисова распорядилась вернуть ранее конфискованную собственность представителям криминальных кругов. По данным силовых структур, речь идёт об активах на сумму около десяти миллиардов рублей, а само дело может быть связано с криминальным авторитетом Робсоном (Рубеном Татуляном).