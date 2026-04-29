29 апреля, 13:52

Спящая воспитательница и беспризорные дети: Родители выбили окно детсада, чтобы вызволить малышей

Baza: В Ростове родители выбили окно детсада, где нашли спящую воспитательницу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beloborod

В Ростове родители не смогли попасть в частный детский сад и были вынуждены выбить окно, чтобы забрать детей. Внутри они обнаружили спящую на полу воспитательницу. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Час ждали у двери — пришлось выбивать окно. Видео © Telegram/ Baza

Супруги оставили двух детей 3 и 5 лет на выходные в учреждении в ЖК «Вересаево». За два дня они заплатили 28 тысяч рублей. В первый день всё прошло спокойно, но на следующий родители не смогли дозвониться и попасть внутрь почти час.

Когда им удалось попасть в помещение, они нашли дочь на грязном белье с чужой соской. Позже выяснилось, что официальной группы выходного дня не было — сад открыли только ради этих детей. По словам заведующей, присмотр поручили родственнице, которая не справилась. В ситуации разбирается прокуратура, проводится проверка.

Странное поведение малышей выдало ад в детсаду — они начали «наказывать» себя дома
Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге обрушилась стена исторического здания детского сада в Батенинском жилмассиве. Это постройка 1930-х годов, сам объект имеет культурную ценность регионального значения.

Полина Никифорова
