Дело встало, а заявителя проверяют: Скандал с жильём для приезжих под Пензой получил продолжение

Громкая история о выдаче жилищных сертификатов бывшим иностранцам в Сердобске под Пензой получила неожиданное продолжение. Уголовное дело, возбуждённое Следственным комитетом несколько месяцев назад, фактически замерло на месте.

В управлении СК по Пензенской области корреспонденту kp.ru сообщили, что «о ходе дела говорить рано». При этом местная мэрия заявила, что сертификаты были выданы абсолютно правильно.

Чиновники вопреки мнению жителей всего города утверждают, что иностранец, которого местные считали многоженцем, таковым не является. А коренной житель Максим Курмашин, годами ждущий своей очереди, должен дальше ютиться в съёмном жилье.

Ситуацию осложняет ещё один факт. По словам самого Курмашина, после скандала его семью начали проверять «очень строгие органы».

Тем временем Генеральный прокурор Александр Гуцан неожиданно поднял эту тему на высоком уровне. Он заявил о необходимости установить для принятых в гражданство лиц обязательный срок перед получением социальных выплат, чтобы местные жители не воспринимали раздачу квартир как вопиющую несправедливость.

Однако в самом Сердобске, судя по всему, ничего не изменилось. Дело не продвинулось, а единственный наказанный — это коренной россиянин, который рискнул пожаловаться на несправедливость.

Напомним, в феврале 2026 года глава Сердобска под Пензой Марина Ермакова ушла в отставку после скандала с выдачей квартир. Поводом стали претензии горожан к выдаче квартир многодетной семье приезжих. Местные жители заявили, что многие годами ждут очереди на улучшение условий, и потребовали проверить законность решения мэра.