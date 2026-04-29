Наталья Поклонская предстала в новом образе с необычной причёской

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская показала свой новый имидж. Снимок появился в её телеграм-канале.

«Давным-давно в ночь на 1 мая люди зажигали Тысячи Огней Белтайна! Это красивый праздник из глубины древности, который символизирует пробуждение стихии Земли», — написала она.

На снимке Поклонская позирует с афрокосами. Фото сделано на фоне поля и деревьев. В публикации она рассказала о древнем празднике. Речь идёт о Белтайне, который отмечали в ночь на 1 мая.

Наталья Поклонская в интервью Ксении Собчак рассказала, почему ушла из христианства в язычество. Это был её осознанный выбор, без внешнего давления. По словам экс-прокурора Крыма, она прошла христианский путь «от начала до конца», а потом новое мировоззрение пришло само, через личный опыт.