29 апреля, 14:09

Встреча под вопросом: у Зеленского ответили на приглашение Мадьяра

Обложка © ChatGPT, © ТАСС / АР

В офисе Владимира Зеленского отреагировали на предложение венгерского политика Петера Мадьяра о личной встрече. Советник офиса Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что рабочий график на июнь пока не сформирован. Об этом пишет «Европейская правда».

Таким образом, в Киеве не стали прямо подтверждать или отклонять возможность встречи. По словам Литвина, конкретные планы на первый месяц лета ещё не определены.

Петер Мадьяр планирует обсудить с Зеленским права закарпатских венгров
Ранее Мадьяр принял в Будапеште мэра города Берегово Золтана Бабяка. Берегово находится в Закарпатской области Украины, где проживает значительная часть венгерского меньшинства. Тема прав венгров в Закарпатье уже несколько лет остаётся одной из самых чувствительных в отношениях Киева и Будапешта. Правительство Виктора Орбана ранее требовало от Украины восстановить права венгерского меньшинства и предупреждало, что без этого может блокировать продвижение Киева к вступлению в Евросоюз.

Марина Фещенко
