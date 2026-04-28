Петер Мадьяр планирует обсудить с Зеленским права закарпатских венгров

Лидер политического объединения «Тиса» Петер Мадьяр, готовящийся занять кресло премьер-министра Венгрии, намерен организовать переговоры с Владимиром Зеленским. Встречу политик планирует провести в начале июня в городе Берегово, чтобы обсудить положение этнических венгров в Закарпатье.

Предложение прозвучало после диалога с мэром Берегова Золтаном Бабяком. По мнению будущего главы кабмина, текущий формат взаимодействия между странами требует перезагрузки. Политик уверен: «Я инициирую в начале июня встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в городе Берегове, что будет иметь символическое значение, поскольку там проживают преимущественно венгры».

Мадьяр настаивает на решительных изменениях во внутренней политике Украины. Он призвал Киев «отменить правовые ограничения, существующие уже более 10 лет в отношении закарпатских венгров, и восстановить их культурные, языковые, образовательные и административные права». По его словам, это единственный способ вернуть доверие этнического меньшинства и помочь людям вернуться в регион после завершения конфликта.

В ходе обсуждения лидер «Тисы» подчеркнул, что ждет от украинских властей шага в сторону «европейских ценностей и реальной свободе и равенству». Он заверил мэра, что официальный Будапешт намерен всецело поддерживать соотечественников за рубежом.

Ожидается, что Мадьяр официально возглавит правительство 9 мая, после первого парламентского заседания. Его партия одержала убедительную победу на апрельских выборах, получив конституционное большинство в высшем законодательном органе.

Напомним, что требование вернуть права нацменьшинств стало камнем преткновения и для кабинета Виктора Орбана. Будапешт неоднократно связывал этот вопрос с перспективами евроинтеграции Киева, напоминая о законодательных ограничениях, введенных в 2015 году.