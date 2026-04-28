27 апреля, 21:48

СМИ узнали о подготовке тайного визита Зеленского на саммит в Ереван

168.am: Зеленский может тайно посетить саммит ЕПС в Ереване

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Глава Украины Владимир Зеленский может посетить саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдёт в столице Армении в начале мая. Об этом сообщает армянский онлайн-ресурс 168.am со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, украинский главарь прибудет в Ереван для участия в мероприятии наряду с другими высокопоставленными гостями. Всего ожидается прибытие около 50 делегаций на уровне глав государств и руководителей международных структур.

При этом, как отмечает источник, официального подтверждения или опровержения информации СМИ на данный момент не поступало.

Саммит Европейского политического сообщества запланирован на 4 мая в Ереване. Сразу после него, 4 и 5 мая, там же состоится первый в истории саммит Армения – ЕС. Армянскую сторону на нём представит премьер-министр Никол Пашинян, а Европейский союз – президент Европейского совета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен .

Европейское политическое сообщество — это межправительственная платформа для политического диалога, созданная в 2022 году по инициативе Франции. Оно объединяет 27 стран Евросоюза с 20 другими европейскими государствами, включая Украину, Великобританию и Турцию, для обсуждения вопросов безопасности, энергетики и миграции. Саммиты проходят дважды в год.

Лавров сравнил Зеленского с Моськой из басни Крылова
Лавров сравнил Зеленского с Моськой из басни Крылова

Ранее выяснилось, зачем Зеленский на самом деле примчался на саммит ЕС на Кипре. По словам местного журналиста, мотивом для поездки стало желание киевского главаря опередить вероятного претендента на пост премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в получении финансовой помощи от Брюсселя.

Юния Ларсон
