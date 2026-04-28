СМИ узнали о подготовке тайного визита Зеленского на саммит в Ереван

Глава Украины Владимир Зеленский может посетить саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдёт в столице Армении в начале мая. Об этом сообщает армянский онлайн-ресурс 168.am со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, украинский главарь прибудет в Ереван для участия в мероприятии наряду с другими высокопоставленными гостями. Всего ожидается прибытие около 50 делегаций на уровне глав государств и руководителей международных структур.

При этом, как отмечает источник, официального подтверждения или опровержения информации СМИ на данный момент не поступало.

Саммит Европейского политического сообщества запланирован на 4 мая в Ереване. Сразу после него, 4 и 5 мая, там же состоится первый в истории саммит Армения – ЕС. Армянскую сторону на нём представит премьер-министр Никол Пашинян, а Европейский союз – президент Европейского совета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен .

Европейское политическое сообщество — это межправительственная платформа для политического диалога, созданная в 2022 году по инициативе Франции. Оно объединяет 27 стран Евросоюза с 20 другими европейскими государствами, включая Украину, Великобританию и Турцию, для обсуждения вопросов безопасности, энергетики и миграции. Саммиты проходят дважды в год.

Ранее выяснилось, зачем Зеленский на самом деле примчался на саммит ЕС на Кипре. По словам местного журналиста, мотивом для поездки стало желание киевского главаря опередить вероятного претендента на пост премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в получении финансовой помощи от Брюсселя.