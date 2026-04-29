«Офшоров нет, есть санкции и падение прибыли в 370 раз»: «Северсталь» вежливо поправила Матвиенко

«Северсталь» заявила о тяжёлом положении в отрасли и напомнила о своём вкладе в экономику России после обсуждения социальной ответственности бизнеса. Об этом говорится в комментарии компании.

«Убедительно просим сотрудников аппарата председателя Совета Федерации тщательно проверять информацию для доклада своему руководителю», — заявили в компании Life.ru.

Так там отреагировали на слова председателя Совфеда Валентины Матвиенко, которая предложила основному акционеру «Северстали» Алексею Мордашову вернуть часть активов в Россию и подчеркнула необходимость большей ответственности бизнеса.

В компании указали, что «Северсталь» и её активы находятся в российской юрисдикции. При этом в металлургической отрасли фиксируется кризис: по итогам первого квартала 2026 года прибыль снизилась в 370 раз и составила 57 млн рублей, рентабельность упала до 12%, а свободный денежный поток стал отрицательным — больше минус 40 млрд рублей.

В «Северстали» подчеркнули, что, несмотря на это, компания остаётся крупнейшим налогоплательщиком региона. В 2025 году отчисления в бюджет Вологодской области составили 13,4 млрд рублей. Также было направлено 5,76 млрд рублей на социальные проекты и развитие Череповца.

Кроме того, компания напомнила о поддержке участников СВО и мирного населения. С 2022 года на эти цели направлено более 3,5 млрд рублей. Вклад в достижение национальных целей, включая экологию, технологии и социальную сферу, в 2025 году составил 25,6 млрд рублей.

В компании также отметили, что снижение доходов влияет на поступления в бюджет. При этом, по её оценке, дефицит регионального бюджета связан с расходованием ранее накопленных средств, которые ещё два года назад составляли около 70 млрд рублей.

Также в «Северстали» пояснили, что позиции в рейтинге Forbes формируются на основе стоимости акций и оценок активов, а не реальных денежных средств. Компания подчеркнула готовность к открытому диалогу и призвала проверять информацию перед её озвучиванием.

Напомним, Валентина Матвиенко выступила с предложением к основному акционеру «Северстали» Алексею Мордашову (возглавляет список богатейших бизнесменов России по версии Forbes) вернуть часть принадлежащих ему офшорных капиталов в российскую юрисдикцию. Во время заседания верхней палаты парламента она подчеркнула, что в непростой экономической ситуации, в которой сегодня находится как страна в целом, так и Вологодская область (где работают активы «Северстали»), подобный шаг был бы и своевременным, и целесообразным.