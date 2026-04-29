«15 лет, как сбылась моя главная мечта»: Стендап-комик Щербаков поздравил жену с годовщиной свадьбы

Стендап-комик Алексей Щербаков поделился редкими кадрами с супругой в честь годовщины свадьбы. Пара вместе уже 15 лет. Артист посвятил жене романтичное сообщение. Он отметил, что их история началась ещё в школьные годы.

«Сегодня 15 лет, как сбылась моя главная мечта жизни — ты стала моей женой. Навсегда, по‑настоящему! Я мечтал о тебе ещё до встречи с тобой и заболел тобой, когда наконец встретил», — написал Щербаков.

Щербаков трогательно обратился к жене.

Обычно комик не раскрывает подробности личной жизни, поэтому публикация вызвала внимание поклонников.

