Путин выразил поддержку Трампу после попытки покушения

Президент России Владимир Путин выразил слова поддержки американскому лидеру Дональду Трампу после попытки покушения. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Владимир Путин первым делом высказал слова поддержки президенту США в связи с попыткой на него 25 апреля в гостинице Washington Hilton. К счастью, ни сам Дональд Трамп, ни его супруга и никто из окружения не пострадали», — сказал представитель Кремля.

По словам Ушакова, ни сам Трамп, ни его близкие не пострадали, а нападавший был оперативно нейтрализован охраной. Российский лидер осудил произошедшее, подчеркнув недопустимость политически мотивированного насилия.

Как сообщалось ранее, 25 апреля в отеле Washington Hilton, где проходило мероприятие с участием президента США Дональда Трампа и его супруги, произошла стрельба. По данным СМИ, огонь открыл 31-летний житель Калифорнии, вооружённый несколькими видами оружия. Его целью, как утверждается, были представители администрации.