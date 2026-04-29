На маркетплейсах нашли семена борщевика-убийцы, заявил Россельхознадзор

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Glom

На маркетплейсах выявили попытки продажи семян борщевика Сосновского — опасного инвазивного растения. Об этом сообщила представитель Россельхознадзора Ольга Захарова.

«Дальше будем историю эту продолжать по работе с маркетплейсами, <...> чтобы потом уже обычные люди, обычные дачники, сельские жители, все, кто покупают семена для своих участков, также не нарушали законодательство», приводит ТАСС её слова.

Специалисты также провели контрольную закупку обычного борщевика, который используется в кулинарии. Сейчас проводится проверка, чтобы выяснить, не продаётся ли под этим видом опасный сорняк.

С 2025 года в России действует закон, обязывающий владельцев участков бороться с инвазивными растениями. За нарушение предусмотрены штрафы и даже изъятие земли. Медики предупреждают, что борщевик может вызывать серьёзные ожоги. Они советуют избегать контакта с растением и объяснять детям его опасность.

Дачникам объяснили, как избавиться от борщевика и не сжечь руки

Ранее Life.ru сообщал, что для борьбы с борщевиком в России начали использовать искусственный интеллект. Разработанный алгоритм уже доказал свою эффективность в ходе испытаний.

