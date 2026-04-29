На маркетплейсах нашли семена борщевика-убийцы, заявил Россельхознадзор

На маркетплейсах выявили попытки продажи семян борщевика Сосновского — опасного инвазивного растения. Об этом сообщила представитель Россельхознадзора Ольга Захарова.

«Дальше будем историю эту продолжать по работе с маркетплейсами, <...> чтобы потом уже обычные люди, обычные дачники, сельские жители, все, кто покупают семена для своих участков, также не нарушали законодательство», — приводит ТАСС её слова.

Специалисты также провели контрольную закупку обычного борщевика, который используется в кулинарии. Сейчас проводится проверка, чтобы выяснить, не продаётся ли под этим видом опасный сорняк.

С 2025 года в России действует закон, обязывающий владельцев участков бороться с инвазивными растениями. За нарушение предусмотрены штрафы и даже изъятие земли. Медики предупреждают, что борщевик может вызывать серьёзные ожоги. Они советуют избегать контакта с растением и объяснять детям его опасность.

Ранее Life.ru сообщал, что для борьбы с борщевиком в России начали использовать искусственный интеллект. Разработанный алгоритм уже доказал свою эффективность в ходе испытаний.