В Харькове при взрыве автомобиля, принадлежащего военным, пострадал человек

В Харькове на проспекте Победы произошёл взрыв автомобиля, который принадлежит украинским военным. Об этом сообщает издание «Суспiльне Харкiв» со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

Взрыв автомобиля. Видео © Telegram / Харьков life | Харків

Примерно в 20:40 мск рядом с супермаркетом вспыхнула машина, перед этим очевидцы услышали звук взрыва. На место прибыли подразделения ГСЧС, которые ликвидировали возгорание. В результате происшествия травмы получил 27-летний мужчина, проходивший мимо в момент взрыва. У него зафиксированы повреждения мягких тканей головы, пострадавшего доставили в больницу.

Директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта уточнил, что в момент детонации в салоне никого не было. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что ударной волной повреждено остекление многоквартирных домов, а также сам супермаркет. По предварительным данным, повреждения получили девять автомобилей.

Ранее Life.ru писал, что пограничники зафиксировали всплеск попыток пересечь Днестр на гидроциклах для уклонения от мобилизации. Новая тактика побега включает использование акваскутеров и гидрокостюмов. С помощью акваскутеров можно мчаться по воде, оставаясь при этом практически невидимым под толщей воды. Согласно пограничной службе, за прошлый год силовики уничтожили 520 преступных групп, специализирующихся на подобных видах деятельности, а за первые три месяца этого года — ещё 80 таких же организаций.