29 апреля, 23:47

Победители грантов ПФКИ получат на реализацию проектов почти 4,2 млрд рублей

Обложка © Life.ru

Координационный комитет Президентского фонда культурных инициатив утвердил список победителей второго грантового конкурса 2026 года. Поддержку получат 725 проектов из 87 регионов на общую сумму 4 млрд 166 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ПФКИ по итогам заседания в Москве.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил коллег с предстоящим юбилеем — 17 мая исполнится пять лет с момента создания фонда. Он отметил, что второй конкурс подряд уровень софинансирования проектов серьёзно растёт. Сейчас этот показатель составляет 131%. Победители намерены привлечь 5 млрд 461 млн рублей собственных средств.

Он добавил, что работать с системой грантов научились освобождённые исторические регионы. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области снова вошли в число победителей. На проекты, связанные с СВО и прославляющие подвиги героев, направят более 1,5 млрд рублей. Поддержку получат инициативы, приуроченные к Году единства народов России и 150-летию Союза театральных деятелей.

Генеральный директор ПФКИ Роман Карманов сообщил, что в рейтинге лидеров по числу поддержанных проектов — регионы из разных федеральных округов: Урал, Приволжье, Сибирь, центральная Россия. Проектные офисы фонда помогают участникам улучшить навыки социокультурного проектирования.

По количеству победителей лидируют Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская, Белгородская, Новосибирская, Челябинская, Омская, Иркутская области, Удмуртская Республика, Красноярский край и Республика Башкортостан. По суммам грантов в первую десятку вошли Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская, Владимирская, Новосибирская, Костромская, Московская области, Красноярский край, Республика Мордовия и Самарская область.

Большинство проектов-победителей подали некоммерческие организации — 411 (57%). Муниципальные учреждения представили 162 проекта (22%), индивидуальные предприниматели — 93 (13%), коммерческие организации — 59 (8%). Самое большое количество заявок поступило по направлениям «Культурный код» (293 проекта), «Место силы» (129 проектов) и «Единство с судьбой России» (84 проекта).

Среди поддержанных инициатив — иммерсивная выставка «Наследие. Театр. Великие» в Национальном центре «Россия» к 150-летию Союза театральных деятелей, литературная премия «СЛОВО», серия книжных фестивалей «Читающая Россия» и «Книжный поезд» через семь крупных городов. В Белгороде проведут международный скульптурный симпозиум «Отражение», в Мордовии — конкурс «Семейная столица России». Проект «Третье счастье» популяризирует образ многодетной семьи в Ульяновской, Тюменской, Иркутской областях и Приморском крае. Также реализуют проект к 80-летию Калининградской области и выставку «Вертикаль жизни Станислава Говорухина». Ряд проектов посвятят Году народного единства. Первый грантовый конкурс ПФКИ 2027 года стартовал 15 апреля, заявки принимают до 30 июня.

Мишустин: Правительство выделило регионам ₽10 млрд на IT в медицине

Ранее сообщалось, что за девять лет Фонд президентских грантов профинансировал более 60 тысяч общественно значимых инициатив по всей стране. С 2017 года структура выступает ключевым оператором господдержки НКО. За это время поддержку получили 63 тысячи проектов, на которые направили 92 млрд рублей. Дополнительно привлечённые средства приблизились к 103 млрд рублей. Свыше 35 тысяч инициатив получили финансирование напрямую по итогам 23 конкурсов — общий объём грантов составил 81 млрд рублей. Ещё более 11 млрд выделили на софинансирование региональных программ, что позволило запустить около 28 тысяч проектов. В конкурсных отборах участвовали почти четыре из пяти социально ориентированных НКО страны.

