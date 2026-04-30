Победители грантов ПФКИ получат на реализацию проектов почти 4,2 млрд рублей

Координационный комитет Президентского фонда культурных инициатив утвердил список победителей второго грантового конкурса 2026 года. Поддержку получат 725 проектов из 87 регионов на общую сумму 4 млрд 166 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ПФКИ по итогам заседания в Москве.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил коллег с предстоящим юбилеем — 17 мая исполнится пять лет с момента создания фонда. Он отметил, что второй конкурс подряд уровень софинансирования проектов серьёзно растёт. Сейчас этот показатель составляет 131%. Победители намерены привлечь 5 млрд 461 млн рублей собственных средств.

Он добавил, что работать с системой грантов научились освобождённые исторические регионы. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области снова вошли в число победителей. На проекты, связанные с СВО и прославляющие подвиги героев, направят более 1,5 млрд рублей. Поддержку получат инициативы, приуроченные к Году единства народов России и 150-летию Союза театральных деятелей.

Генеральный директор ПФКИ Роман Карманов сообщил, что в рейтинге лидеров по числу поддержанных проектов — регионы из разных федеральных округов: Урал, Приволжье, Сибирь, центральная Россия. Проектные офисы фонда помогают участникам улучшить навыки социокультурного проектирования.

По количеству победителей лидируют Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская, Белгородская, Новосибирская, Челябинская, Омская, Иркутская области, Удмуртская Республика, Красноярский край и Республика Башкортостан. По суммам грантов в первую десятку вошли Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская, Владимирская, Новосибирская, Костромская, Московская области, Красноярский край, Республика Мордовия и Самарская область.

Большинство проектов-победителей подали некоммерческие организации — 411 (57%). Муниципальные учреждения представили 162 проекта (22%), индивидуальные предприниматели — 93 (13%), коммерческие организации — 59 (8%). Самое большое количество заявок поступило по направлениям «Культурный код» (293 проекта), «Место силы» (129 проектов) и «Единство с судьбой России» (84 проекта).

Среди поддержанных инициатив — иммерсивная выставка «Наследие. Театр. Великие» в Национальном центре «Россия» к 150-летию Союза театральных деятелей, литературная премия «СЛОВО», серия книжных фестивалей «Читающая Россия» и «Книжный поезд» через семь крупных городов. В Белгороде проведут международный скульптурный симпозиум «Отражение», в Мордовии — конкурс «Семейная столица России». Проект «Третье счастье» популяризирует образ многодетной семьи в Ульяновской, Тюменской, Иркутской областях и Приморском крае. Также реализуют проект к 80-летию Калининградской области и выставку «Вертикаль жизни Станислава Говорухина». Ряд проектов посвятят Году народного единства. Первый грантовый конкурс ПФКИ 2027 года стартовал 15 апреля, заявки принимают до 30 июня.

Ранее сообщалось, что за девять лет Фонд президентских грантов профинансировал более 60 тысяч общественно значимых инициатив по всей стране. С 2017 года структура выступает ключевым оператором господдержки НКО. За это время поддержку получили 63 тысячи проектов, на которые направили 92 млрд рублей. Дополнительно привлечённые средства приблизились к 103 млрд рублей. Свыше 35 тысяч инициатив получили финансирование напрямую по итогам 23 конкурсов — общий объём грантов составил 81 млрд рублей. Ещё более 11 млрд выделили на софинансирование региональных программ, что позволило запустить около 28 тысяч проектов. В конкурсных отборах участвовали почти четыре из пяти социально ориентированных НКО страны.