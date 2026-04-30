30 апреля, 00:58

Тысячи синих парусниц выбросило на пляж в США

Обложка © Wikipedia / Dan from United Kingdom

Обложка © Wikipedia / Dan from United Kingdom

На побережье Сан-Франциско в США вынесло тысячи синих желеобразных существ. Их обнаружили посетители пляжа. Об этом пишет издание People.

Эксперты определили, что это парусницы, или велеллы (Velella) — колониальные морские существа, близкие родственники медуз.

Велелла — колониальное морское существо, родственник медуз и полипов. Дрейфует с помощью воздушного паруса на поверхности океана. Питается планктоном с помощью щупалец. Ветры прибили колонию к побережью Калифорнии.

Новые существа появились в заповеднике, принявшем радиационный удар Чернобыля
Новые существа появились в заповеднике, принявшем радиационный удар Чернобыля

Ранее на глубине около 9 километров в Тихом океане учёные обнаружили неизвестное существо, которое не удалось отнести ни к одному известному типу. Организм, предварительно названный Animalia incerta sedis, визуально напоминает морских слизней, однако родство с ними исключено. Также экспедиция нашла «криноидные луга» и хищных губок на рекордных глубинах.

Виталий Приходько
