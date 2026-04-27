Новые существа появились в заповеднике, принявшем радиационный удар Чернобыля

За ответом на вопрос, что изменилось за 40 лет после чернобыльской аварии, журналисты RG.ru отправились в Полесский радиационно-экологический заповедник. Это особо охраняемая территория наиболее пострадавших земель Гомельской области Белоруссии. Территория в 217 тысяч гектаров приняла на себя максимальный радиационный удар.

Из всех выпавших в Белоруской ССР радионуклидов здесь осело 30% цезия и 70% стронция, было накрыто 96 деревень, откуда экстренно эвакуировали 22 тысячи жителей. Как только человек покинул эти земли, природа стремительно преобразилась, отмечают учёные. Опустевшие деревни занял лес, берёзы побежали по бывшим улицам. За 40 лет отсутствия человеческой деятельности здесь появились виды, которых раньше не было, а численность прежних многократно выросла.

Сегодня разнообразие млекопитающих представлено 64 видами, 14 из которых включены в Красную книгу Белоруссии. На территории заповедника обитает лошадь Пржевальского. Зафиксировано около 250 видов птиц, из них 64 краснокнижных, а также велика популяция особо охраняемого орлана-белохвоста, которого раньше тут никто не видел.

