Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 21:04

Новые существа появились в заповеднике, принявшем радиационный удар Чернобыля

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

За ответом на вопрос, что изменилось за 40 лет после чернобыльской аварии, журналисты RG.ru отправились в Полесский радиационно-экологический заповедник. Это особо охраняемая территория наиболее пострадавших земель Гомельской области Белоруссии. Территория в 217 тысяч гектаров приняла на себя максимальный радиационный удар.

Следы Чернобыля нашли в грибах в Финляндии спустя 40 лет

Из всех выпавших в Белоруской ССР радионуклидов здесь осело 30% цезия и 70% стронция, было накрыто 96 деревень, откуда экстренно эвакуировали 22 тысячи жителей. Как только человек покинул эти земли, природа стремительно преобразилась, отмечают учёные. Опустевшие деревни занял лес, берёзы побежали по бывшим улицам. За 40 лет отсутствия человеческой деятельности здесь появились виды, которых раньше не было, а численность прежних многократно выросла.

Сегодня разнообразие млекопитающих представлено 64 видами, 14 из которых включены в Красную книгу Белоруссии. На территории заповедника обитает лошадь Пржевальского. Зафиксировано около 250 видов птиц, из них 64 краснокнижных, а также велика популяция особо охраняемого орлана-белохвоста, которого раньше тут никто не видел.

40 лет Чернобылю: МАГАТЭ назвало катастрофу переломным моментом для атомной безопасности мира

Напомним, 26 апреля 1986 года взорвался четвёртый энергоблок Чернобыльской АЭС, но власти скрывали правду три дня.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Чернобыль
  • Украина
  • Белоруссия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar