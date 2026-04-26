40 лет Чернобылю: МАГАТЭ назвало катастрофу переломным моментом для атомной безопасности мира

Авария на Чернобыльской атомной электростанции стала переломным моментом для мировой ядерной безопасности. Об этом заявили РИА «Новости» в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Она также стала переломным моментом, продемонстрировавшим необходимость международного сотрудничества в сфере ядерной безопасности», – отметили в организации.

Катастрофа оказала глубокое влияние на общественное доверие к атомной энергетике и усилила внимание к программам её развития. Одним из самых долговременных последствий стало создание международных юридически обязательных документов. В 1986 году МАГАТЭ содействовало принятию конвенций об оперативном оповещении и о помощи в случае ядерной аварии. А в 1994-м Конвенция о ядерной безопасности закрепила механизмы взаимной экспертной оценки и ответственности между странами.

Уроки Чернобыля также привели к усилению независимости регулирующих органов, совершенствованию конструкции реакторов, улучшению готовности к чрезвычайным ситуациям и более глубокому вниманию к культуре безопасности.

26 апреля 1986 года на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС (близ города Припять, Украинская ССР) произошла крупнейшая в истории ядерной энергетики катастрофа. В ходе эксперимента с остановкой системы аварийной защиты мощность реактора неконтролируемо выросла, что привело к паровому взрыву и разрушению активной зоны. В результате в атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ, которые загрязнили значительные территории Белоруссии, Украины и России, а также западную часть Европы.

Более 100 тысяч жителей были эвакуированы из 30-километровой зоны отчуждения. Непосредственно от лучевой болезни и пожаров в первые месяцы погибли около 30 человек (в основном ликвидаторы и персонал станции), однако долгосрочные последствия включают тысячи случаев рака щитовидной железы у детей, экологическую деградацию и экономический ущерб на сотни миллиардов долларов.

Ранее Life.ru писал, что заведующий научным отделом Чернобыльского заповедника Денис Вишневский развеял миф о мутантах в зоне отчуждения. По его словам, местные животные визуально ничем не отличаются от обычных. Особи с отклонениями в дикой природе почти не выживают, а нынешний уровень радиации недостаточно высок для массовых аномалий.