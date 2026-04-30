Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 апреля, 00:49

В Нижегородской области более двух часов отражают налёт украинских дронов

Обложка © Chat GPT

Украинские беспилотники атакуют Нижегородскую область уже более двух часов. Под удар попали города Дзержинск и Кстово. Об этом сообщает SHOT.

Очевидцы рассказали, что в Дзержинске прозвучало около десяти взрывов. Вспышки мелькали в разных районах города. Системы ПВО с 00:40 отразили минимум три волны вражеских дронов.

По словам жителей Кстово, взрывы раздались в южной и центральной части города. Три хлопка прогремели в 02:45 ночи. От них сработали автомобильные сигнализации и задрожали стёкла в рамах.

Около пяти взрывов раздалось над Дзержинском, работает ПВО
Ранее серия взрывов прогремела над Липецком. Системы противовоздушной обороны отражали налёт украинских беспилотников. Первый взрыв раздался в 22:30, вторая волна грохота началась около 23:45. Жители сообщали о гуле в небе и вспышках в нескольких районах города. На всей территории Липецкой области ввели красный уровень опасности. ПВО работала по украинским дронам. Официальных данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

