Звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантус показала редкие семейные кадры в соцсети

68-летняя бразильская актриса Луселия Сантус, известная российским зрителям по сериалу «Рабыня Изаура», показала редкие семейные кадры. Фотографии она разместила в соцсети.

Луселия Сантус опубликовала семейные кадры в соцсети.

Актриса собрала коллаж из снимков и сопроводила его короткой подписью. В ней она размышляет о быстротечности времени. Луселия отметила, что дети растут очень быстро, а домашние питомцы стареют стремительнее людей.

«Дети растут быстро, а питомцы быстро стареют», — написала актриса.

Ранее стало известно, что Луселия Сантус примет участие в новом российском кинопроекте. Картина носит рабочее название «Привет, я из Бразилии!». Режиссёры задумали её как приключенческую романтическую комедию. Съёмки запланированы на 2026 год. Часть эпизодов снимут в Рио-де-Жанейро. Сибирские сцены будут создавать в Абакане, Усть-Абакане, Шушенском и на турбазе «Ергаки». Дата премьеры фильма пока не объявлена.

Ранее Максим Галкин* опубликовал свежий снимок Аллы Пугачёвой. На фотографии 77-летняя певица стоит у моря на Кипре и опирается на трость. Мнения подписчиков разделились. Одни пишут, что Алла Борисовна отлично выглядит для своего возраста. Другие переживают из-за трости и предполагают, что звезда испытывает трудности при ходьбе. Проблемы со здоровьем у Пугачёвой обострились на Кипре. Друзья рассказывают, что омолаживающие процедуры и возможная пластика могли спровоцировать ухудшение состояния сосудов и артроз. Врачи предупреждали, что подобные вмешательства противопоказаны артистке из-за больного сердца.

