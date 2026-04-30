Расчёты ПВО сбили БПЛА ВСУ в пяти районах Ростовской области

Минувшей ночью силы ПВО отражали воздушную атаку в Ростовской области. Беспилотники уничтожены в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском и Красносулинском районах. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 5 районах: Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском, Красносулинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящее время беспилотная опасность сохраняется», — написал он.

Ранее серия взрывов прогремела над Липецком. Системы противовоздушной обороны отражали налёт украинских беспилотников. Первый взрыв раздался в 22:30, вторая волна грохота началась около 23:45. Жители сообщали о гуле в небе и вспышках в нескольких районах города. На всей территории Липецкой области вводили красный уровень опасности. Официальных данных о пострадавших и разрушениях не поступало.