Вкус детства: Российский тренд на ностальгию добрался и до советских тортиков

На рынке сладостей усиливается тренд на «вкус ностальгии» и мини-форматы. Покупатели всё чаще выбирают знакомые с детства торты и компактные десерты. Об этом Life.ru сообщила директор направления B2B-маркетинга Полина Воронина.

В социальных сетях активно растёт интерес к десертам, которые напоминают вкусы из прошлого. Особенно заметен спрос на классические торты: «Анна Павлова» прибавила более 200%, «Прага» и «Наполеон» также показали существенный рост продаж. При этом средний чек практически не изменился и держится на уровне около 3,4 тысячи рублей.

Эксперты отмечают появление тренда на так называемую «ньюстальгию» — сочетание знакомых вкусов и современного оформления. Речь идёт о переосмысленных классических десертах в формате мини-порций или бенто-тортов.

«Большие порции отступают на второй план. За последние пять лет рынок прошёл путь от классических тортов к бенто, а теперь в моде десерты в стаканчиках. В таком формате удобно разделить угощение между гостями, к тому же можно попробовать несколько вкусов сразу. Спрос на него вырос на 65%, при этом средний чек, наоборот, снизился на 16% — до 1695 рублей», — пояснила Воронина.

Ещё один заметный тренд — нестандартный дизайн. Особенно быстро растёт спрос на торты в виде предметов, включая косметику и бытовые вещи, которые часто заказывают в подарок. Также усиливается тенденция персонализации: значительная часть клиентов предпочитает индивидуальные десерты, созданные под конкретный повод или человека.

