Лето в Москве прервётся резко: Синоптик предупредил о «черёмуховых» холодах

Во второй декаде мая в Москве ожидается заметное похолодание и обильные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале.

«Вторая десятидневка ожидается относительно прохладная и дождливая – осадков выпадет в 1,5-2 раза больше положенного», — написал он.

В этот период может произойти кратковременное вторжение арктического воздуха. Причиной называют особенности атмосферной циркуляции и недостаточный прогрев северных морей. Специалист уточнил, что такие погодные колебания характерны для переходного сезона и часто приводят к резкому контрасту температур.

В это же время в регионе обычно начинается цветение черёмухи, что традиционно связывают с периодом похолодания. Синоптик подчеркнул, что именно совпадение этих факторов формирует так называемые «черёмуховые холода», которые могут временно вернуть в регион почти осеннюю погоду.

Ранее россиянам рекомендовали провести майские праздники на даче, несмотря на прохладное начало длинных выходных. 1 мая в ряде регионов сохранится прохладная погода — температура днём составит примерно 7–9 градусов тепла. При этом уже со следующего дня ситуация начнёт меняться.