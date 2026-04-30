Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 06:37

Лето в Москве прервётся резко: Синоптик предупредил о «черёмуховых» холодах

«Черёмуховые» холода нагрянут в Москву уже во второй декаде мая

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Во второй декаде мая в Москве ожидается заметное похолодание и обильные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале.

«Вторая десятидневка ожидается относительно прохладная и дождливая – осадков выпадет в 1,5-2 раза больше положенного», — написал он.

В этот период может произойти кратковременное вторжение арктического воздуха. Причиной называют особенности атмосферной циркуляции и недостаточный прогрев северных морей. Специалист уточнил, что такие погодные колебания характерны для переходного сезона и часто приводят к резкому контрасту температур.

В это же время в регионе обычно начинается цветение черёмухи, что традиционно связывают с периодом похолодания. Синоптик подчеркнул, что именно совпадение этих факторов формирует так называемые «черёмуховые холода», которые могут временно вернуть в регион почти осеннюю погоду.

Аттракцион невиданной щедрости: от -2 до +20. Как пережить майские скачки температур и не загнуться

Ранее россиянам рекомендовали провести майские праздники на даче, несмотря на прохладное начало длинных выходных. 1 мая в ряде регионов сохранится прохладная погода — температура днём составит примерно 7–9 градусов тепла. При этом уже со следующего дня ситуация начнёт меняться.

Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar