В Удмуртии задержан бывший министр по делу о превышении полномочий

В Удмуртии задержан бывший руководитель регионального министерства по подозрению в превышении должностных полномочий. Ущерб федеральному бюджету оценивается более чем в 40 миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД РФ.

Уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий из личной заинтересованности. По версии следствия, в период с октября по декабрь 2024 года экс-чиновник принимал решения о предоставлении субсидий для компенсации затрат по инвестиционным проектам.

Следствие считает, что эти действия привели к ущербу федеральному бюджету на сумму свыше 40 миллионов рублей. В рамках расследования ему вменяется часть 3 статьи 286 УК РФ. Она предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. После задержания фигуранта поместили в изолятор временного содержания. Дальнейшую меру пресечения определит суд.

Ранее суд рассмотрел антикоррупционный иск в отношении бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семёнова и связанных с ним лиц. По итогам разбирательства суд постановил обратить в доход государства имущество общей стоимостью более 6 миллиардов рублей.