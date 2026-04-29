Экс-главу Роспотребнадзора Челябинска обвинили в незаконном бизнесе

В отношении бывшего руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Челябинской области официально стартовало уголовное преследование. Об этом сообщили представители СК в официальном телеграм-канале ведомства.

Как пояснили в ведомстве, фигурантами дела стали 62-летний экс-глава надзорного ведомства, которого заподозрили в незаконном участии в предпринимательской деятельности (статья 289 УК РФ), а также двое его родных сыновей — 37 и 39 лет. Им инкриминируют пособничество в совершении этого же преступления по части 5 статьи 33 и статье 289 УК РФ.

По версии следователей, с 2010 по 2026 год этот чиновник провернул тёмную схему ради личной выгоды, наладив нелегальный бизнес. В СК пояснили, что он, наплевав на законодательные запреты для госслужащих, создал несколько коммерческих организаций через подставных лиц — оформил фирмы на сыновей и других подконтрольных ему людей.

«В последующем бывшее должностное лицо участвовало в управлении и, используя свои должностные полномочия, предоставляло подконтрольным ему организациям льготы, преимущества, а также оказывало покровительство», — отмечено в тексте.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело завели после того, как своими материалами поделились сотрудники челябинского управления ФСБ России. Ранее экс-руководителю управления Роспотребнадзора по Челябинской области и одному из его сыновей уже официально вменили обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), и обоих отправили под стражу. Где сейчас находится третий подозреваемый — следствие пока не выяснило.