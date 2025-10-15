С экс-владельца «Южуралзолота» Струкова взыскали 3,9 млрд руб. за ущерб природе
Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Пластский городской суд Челябинской области постановил взыскать с бывшего владельца группы компаний «Южуралзолото» Константина Струкова и ряда других ответчиков 3,9 миллиарда рублей в счёт возмещения ущерба, причинённого окружающей среде. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Исковые требования удовлетворены», — заявили в суде.
Причиной для природоохранной претензии послужил прорыв дамбы на Светлинском месторождении в Челябинской области, произошедший весной 2024 года.
Также к ответственности привлекли представителей надзорных и правоохранительных органов, которые помогали бизнесмену и его компаниям избежать ответственности за экологический ущерб. Согласно материалам дела, Струков получил 3,9 млрд рублей, уклонившись от возмещения ущерба, нанесённого нарушением природоохранного и градостроительного законодательства.
Напомним, что 11 июля челябинский Советский районный суд удовлетворил требования Генпрокуратуры, постановив обратить в доход государства акции компании «Южуралзолото», которые находились в собственности Константина Струкова. В своём иске Генпрокуратура аргументировала это тем, что Струков, занимая высокие должности в законодательном собрании региона (депутат с 2000 года, заместитель председателя с 2017 года), нарушил законодательный запрет на ведение предпринимательской деятельности. По версии прокуратуры, он использовал механизм банкротства для того, чтобы получить контроль над имуществом компании «Южуралзолото», которую он ранее возглавлял, и в итоге учредил новое предприятие – ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО «ЮГК»).
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.