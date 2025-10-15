С экс-владельца «Южуралзолота» Струкова взыскали 3,9 млрд руб. за ущерб природе

Пластский городской суд Челябинской области постановил взыскать с бывшего владельца группы компаний «Южуралзолото» Константина Струкова и ряда других ответчиков 3,9 миллиарда рублей в счёт возмещения ущерба, причинённого окружающей среде. Об этом сообщили в пресс-службе суда.