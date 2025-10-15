Сектор Газа
15 октября, 08:33

С экс-владельца «Южуралзолота» Струкова взыскали 3,9 млрд руб. за ущерб природе

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Пластский городской суд Челябинской области постановил взыскать с бывшего владельца группы компаний «Южуралзолото» Константина Струкова и ряда других ответчиков 3,9 миллиарда рублей в счёт возмещения ущерба, причинённого окружающей среде. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Исковые требования удовлетворены», — заявили в суде.

Причиной для природоохранной претензии послужил прорыв дамбы на Светлинском месторождении в Челябинской области, произошедший весной 2024 года.

Также к ответственности привлекли представителей надзорных и правоохранительных органов, которые помогали бизнесмену и его компаниям избежать ответственности за экологический ущерб. Согласно материалам дела, Струков получил 3,9 млрд рублей, уклонившись от возмещения ущерба, нанесённого нарушением природоохранного и градостроительного законодательства.
Новым президентом УК Южуралзолото стал Семён Гринько
Напомним, что 11 июля челябинский Советский районный суд удовлетворил требования Генпрокуратуры, постановив обратить в доход государства акции компании «Южуралзолото», которые находились в собственности Константина Струкова. В своём иске Генпрокуратура аргументировала это тем, что Струков, занимая высокие должности в законодательном собрании региона (депутат с 2000 года, заместитель председателя с 2017 года), нарушил законодательный запрет на ведение предпринимательской деятельности. По версии прокуратуры, он использовал механизм банкротства для того, чтобы получить контроль над имуществом компании «Южуралзолото», которую он ранее возглавлял, и в итоге учредил новое предприятие – ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО «ЮГК»).

Алиса Хуссаин
