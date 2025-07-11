Суд изъял в пользу государства активы одного из крупнейших золотодобытчиков России

Советский суд Челябинска в полном объёме удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял у бизнесмена Константина Струкова в доход государства акции «Южуралзолота» (ЮГК) — одного из крупнейших золотодобытчиков России — и долей в ряде компаний, связанных с миллиардером. Об этом сообщает РБК.

Основанием для судебного разбирательства послужило совмещение Струковым государственной службы и коммерческой деятельности. Генпрокуратура утверждает, что Струков, злоупотребляя своим положением депутата Законодательного собрания Челябинской области и вице-спикера (с 2017 года), незаконно завладел компанией «Южуралзолото» и ещё десятью предприятиями.