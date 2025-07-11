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11 июля, 12:16

Суд изъял в пользу государства активы одного из крупнейших золотодобытчиков России

Суд удовлетворил иск о передаче в доход государства акций Струкова в ЮГК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / parilov

Советский суд Челябинска в полном объёме удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял у бизнесмена Константина Струкова в доход государства акции «Южуралзолота» (ЮГК) — одного из крупнейших золотодобытчиков России — и долей в ряде компаний, связанных с миллиардером. Об этом сообщает РБК.

Основанием для судебного разбирательства послужило совмещение Струковым государственной службы и коммерческой деятельности. Генпрокуратура утверждает, что Струков, злоупотребляя своим положением депутата Законодательного собрания Челябинской области и вице-спикера (с 2017 года), незаконно завладел компанией «Южуралзолото» и ещё десятью предприятиями.

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5 июля сообщалось, что Струкова задержали при попытке вылететь из Челябинска в Турцию на личном самолёте. В ЮГК это отрицают, а появление снимков бизнесмена на борту воздушного судна назвали «целенаправленной акцией с целью оболгать и скомпрометировать» миллиардера.

Наталья Демьянова
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