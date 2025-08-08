Новым президентом УК Южуралзолото стал Семён Гринько
Обложка © ОАО «Южуралзолото Группа Компаний»
Семён Гринько занял пост президента управляющей компании «Южуралзолото» (УК ЮГК). Эти данные подтверждаются записями в ЕГРЮЛ. Запись о назначении появилась в реестре 7 августа.
О новом руководителе компании пока нет детальной информации. Предыдущего президента УК ЮГК Константина Струкова отстранили от должности по решению суда в середине июля.
После этого обязанности президента исполняла Лариса Ивлева, которая ранее входила в совет директоров ЮГК. Также в конце июля стало известно, что Генеральная прокуратура России подала иск к экс-владельцу «Южуралзолота» на сумму 3,9 млрд рублей.