8 августа, 01:41

Новым президентом УК Южуралзолото стал Семён Гринько

Обложка © ОАО «Южуралзолото Группа Компаний»

Семён Гринько занял пост президента управляющей компании «Южуралзолото» (УК ЮГК). Эти данные подтверждаются записями в ЕГРЮЛ. Запись о назначении появилась в реестре 7 августа.

О новом руководителе компании пока нет детальной информации. Предыдущего президента УК ЮГК Константина Струкова отстранили от должности по решению суда в середине июля.

После этого обязанности президента исполняла Лариса Ивлева, которая ранее входила в совет директоров ЮГК. Также в конце июля стало известно, что Генеральная прокуратура России подала иск к экс-владельцу «Южуралзолота» на сумму 3,9 млрд рублей.

