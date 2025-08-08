Новым президентом УК Южуралзолото стал Семён Гринько

Семён Гринько занял пост президента управляющей компании «Южуралзолото» (УК ЮГК). Эти данные подтверждаются записями в ЕГРЮЛ. Запись о назначении появилась в реестре 7 августа.

О новом руководителе компании пока нет детальной информации. Предыдущего президента УК ЮГК Константина Струкова отстранили от должности по решению суда в середине июля.