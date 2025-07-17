Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 07:26

Лариса Ивлева назначена исполняющей обязанности президента УК ЮГК

ЕГРЮЛ: Ивлева стала новым президентом Южуралзолота вместо Струкова

Обложка © ОАО «Южуралзолото Группа Компаний»

Обложка © ОАО «Южуралзолото Группа Компаний»

Лариса Ивлева назначена исполняющей обязанности президента «Управляющей компании ЮГК» вместо Константина Струкова, отстранённого от должности по решению Советского районного суда Челябинска. Данные о кадровых изменениях внесены в ЕГРЮЛ.

Назначение Ивлевой последовало за масштабными проверками в компании. В офисах ЮГК проводились следственные действия в связи с выявленными нарушениями в области экологии и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день Генпрокуратура РФ направила в суд иск с требованием обратить в доход государства акции ЮГК и активы десяти связанных компаний, принадлежавших Струкову.

11 июля Советский районный суд удовлетворил исковые требования, после чего начался процесс передачи активов в государственную собственность. Согласно данным реестра, с 16 июля полномочия президента компании временно исполняет Ивлева.

Силуанов раскрыл, что ждёт ЮГК после национализации
Силуанов раскрыл, что ждёт ЮГК после национализации

Напомним, что Генеральная прокуратура РФ подала в суд иск об изъятии в пользу государства акций компании «Южуралзолото», принадлежащей предпринимателю Константину Струкову. Незадолго до этого сообщалось о задержании миллиардера при попытке вылететь частным рейсом в Турцию. В компании ЮГК опровергли факт задержания, назвав появившиеся фотографии бизнесмена на борту самолёта «преднамеренной акцией, направленной на дискредитацию и клевету» в отношении миллиардера.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar