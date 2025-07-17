Лариса Ивлева назначена исполняющей обязанности президента УК ЮГК
ЕГРЮЛ: Ивлева стала новым президентом Южуралзолота вместо Струкова
Обложка © ОАО «Южуралзолото Группа Компаний»
Лариса Ивлева назначена исполняющей обязанности президента «Управляющей компании ЮГК» вместо Константина Струкова, отстранённого от должности по решению Советского районного суда Челябинска. Данные о кадровых изменениях внесены в ЕГРЮЛ.
Назначение Ивлевой последовало за масштабными проверками в компании. В офисах ЮГК проводились следственные действия в связи с выявленными нарушениями в области экологии и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день Генпрокуратура РФ направила в суд иск с требованием обратить в доход государства акции ЮГК и активы десяти связанных компаний, принадлежавших Струкову.
11 июля Советский районный суд удовлетворил исковые требования, после чего начался процесс передачи активов в государственную собственность. Согласно данным реестра, с 16 июля полномочия президента компании временно исполняет Ивлева.
Напомним, что Генеральная прокуратура РФ подала в суд иск об изъятии в пользу государства акций компании «Южуралзолото», принадлежащей предпринимателю Константину Струкову. Незадолго до этого сообщалось о задержании миллиардера при попытке вылететь частным рейсом в Турцию. В компании ЮГК опровергли факт задержания, назвав появившиеся фотографии бизнесмена на борту самолёта «преднамеренной акцией, направленной на дискредитацию и клевету» в отношении миллиардера.