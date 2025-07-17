Лариса Ивлева назначена исполняющей обязанности президента УК ЮГК

Лариса Ивлева назначена исполняющей обязанности президента «Управляющей компании ЮГК» вместо Константина Струкова, отстранённого от должности по решению Советского районного суда Челябинска. Данные о кадровых изменениях внесены в ЕГРЮЛ.

Назначение Ивлевой последовало за масштабными проверками в компании. В офисах ЮГК проводились следственные действия в связи с выявленными нарушениями в области экологии и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день Генпрокуратура РФ направила в суд иск с требованием обратить в доход государства акции ЮГК и активы десяти связанных компаний, принадлежавших Струкову.

11 июля Советский районный суд удовлетворил исковые требования, после чего начался процесс передачи активов в государственную собственность. Согласно данным реестра, с 16 июля полномочия президента компании временно исполняет Ивлева.