Трамп обвинил экс-директора ФБР Коми в угрозах политикам США

В США обострился политический конфликт после новых обвинений в адрес бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Президент Дональд Трамп резко раскритиковал его действия и назвал причиной угроз для политиков. Об этом он сообщил журналистам.

По его мнению, действия Коми и его окружения создали серьезные риски для американских политиков и общественных деятелей. Президент США утверждает, что бывший глава ФБР пытался повлиять на исход выборов 2016 года и действовал в интересах кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

«Коми — продажный коп. Он мошенничал на выборах», — сказал он.

Ранее министерство юстиции США выдвинуло обвинения против бывшего директора ФБР Джеймса Коми после публикации в соцсетях, которую власти сочли потенциальной угрозой президенту Дональду Трампу. Поводом стала запись, сделанная Коми в соцсетях в мае 2025 года. На фотографии были запечатлены ракушки, выложенные на песке в виде числа 8647.