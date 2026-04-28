Экс-главе ФБР предъявили обвинения из-за фото с «угрозой» Трампу

Министерство юстиции США предъявило обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми. Поводом стала прошлогодняя публикация в Instagram*, которую власти расценили как зашифрованный призыв к убийству президента Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В мае 2025 года Коми опубликовал снимок песка с ракушками. Ракушки были выложены в форме числа 8647. Дональд Трамп и его сын Дональд Трамп — младший заявили, что эта комбинация является закодированной угрозой жизни американского лидера.

«Коллега по Fox News Дэвид Спант сообщает, что бывшему директору ФБР Джеймсу Коми снова предъявлены обвинения в связи с его прошлогодней публикацией в Instagram* ракушек в виде числа 8647», — написал в соцсети X корреспондент канала Билл Мелугин.

Теперь бывшему главе ФБР грозит уголовное преследование. Официальные обвинения уже переданы в суд.

В ночь на 26 апреля в отеле Washington Hilton во время приёма с участием президента США Дональда Трампа и его супруги прогремели выстрелы. Стрелявшим оказался 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен. Он был вооружён до зубов и целился в сотрудников администрации Трампа. Самого президента эвакуировали, но не в первую очередь — как признался Трамп, его любопытство помешало агентам Секретной службы быстро вывести его из здания.

