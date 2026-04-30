«Сразу начинаю есть»: Стас Михайлов раскрыл главную причину своего преображения и похудения

Народный артист России Стас Михайлов раскрыл секрет своего похудения — отказ от спиртного и один приём пищи в день. Об этом певец рассказал в беседе с KP.ru.

«Почти три года уже не пью. Потому что по чуть-чуть, даже бокал вина, в моём случае не работает: я сразу начинаю есть. Я для себя выработал алгоритм: ем один раз в день, мне это удобно», — поделился артист.

По утрам исполнитель пьёт воду с лимоном, затем идёт в спортзал, а завтрак у него чаще всего состоит из двух чашек кофе или чая с орехами. На обед он обычно ест омлет. В выездные дни с семьёй Михайлов ест между тремя и пятью часами дня. Вернувшись домой, вечером он уже не ужинает. Перед концертами певец старается вовсе отказываться от пищи.

При этом, как признаётся артист, ему трудно отказаться от сладкого — иногда он может съесть круассан.

Любопытно, что дочь артиста 16-летняя Иванна отцовского гастрономического аскетизма не разделяет. Ранее в Сети обратили внимание на публикацию девушки, которая поделилась в соцсетях кадрами визита в столичный ресторан «Белуга». Она сфотографировала заказ — сет «Завтрак Бурлака», включающий килограмм чёрной икры, паштет из копчёного леща, икры из форели и пшеничные изделия с копчёной уткой.