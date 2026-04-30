В Ленобласти обнаружили захоронение советских военнопленных в районе Котельского

В Кингисеппском районе Ленинградской области поисковики обнаружили массовое захоронение советских военнопленных на территории бывшего пересыльного лагеря времён Великой Отечественной войны. О находке сообщил участник поисковых работ Станислав в беседе с 78.ru. По его данным, предполагается, что в захоронении могут находиться останки около 8 тысяч советских военнопленных.

Раскопки ведутся уже второй год подряд на территории, ранее принадлежавшей Министерству обороны. Работы продолжаются в рамках расследования предполагаемого геноцида мирного населения и военнопленных в годы Великой Отечественной войны. Станислав уточнил, что лагерь действовал в 1941–1942 годах и использовался для содержания советских военнопленных, многие из которых погибли из-за суровых условий, болезней, голода или во время транспортировки.

В поисковых работах участвуют отряды из Кингисеппа, Москвы, Коломны и Владимира. Из-за погодных условий активные раскопки проводятся лишь несколько недель в году — весной и осенью, когда температура и состояние почвы позволяют вести работы. Организаторы подчёркивают, что проект требует тщательной документальной и юридической проработки, поскольку территория имеет большое историческое и государственное значение. По их оценке, найденные останки и артефакты могут помочь уточнить обстоятельства преступлений нацистов против советского народа.

Ранее ФСБ России ко Дню памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны рассекретила материалы контрразведки «Смерш», содержащие сведения о массовой гибели советских военнопленных в нацистских лагерях. В опубликованных документах говорится о задержании 27 сентября 1945 года бывшего начальника отдела военнопленных Данцигского военного округа Курта фон Остеррайха.