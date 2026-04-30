Житель Подмосковья пытался отобрать у знакомого BMW и 300 тысяч долларов

В подмосковном Солнечногорске оперативники задержали троих мужчин, которые силой пытались отобрать у 19-летнего москвича 300 тысяч долларов и его легковую машину BMW. Как сообщила официальный представитель регионального главка МВД Татьяна Петрова в телеграм-канале полиции Московской области, все фигуранты уже дают показания.

Инициатором нападения выступил приятель потерпевшего. Именно он придумал, как завладеть чужими деньгами и иномаркой, а затем позвал на помощь двух сообщников, которые приходятся друг другу кровными братьями. Юноше предложили помочь с постановкой автомобиля на учёт, и он согласился приехать в частный дом в деревне Гончары.

«Когда юноша прибыл, они причинили ему телесные повреждения и потребовали передать 300 тысяч долларов США. Отобрав мобильный телефон потерпевшего и не обнаружив на его счетах запрашиваемой суммы, участники группы принудили его написать расписку на передачу иномарки», — сообщили в МВД.

В полиции пояснили, что, желая придать происходящему видимость законной сделки и отбить у потерпевшего охоту обращаться за помощью, злоумышленники засняли процесс оформления бумаг на камеру. После этого, как рассказала представитель МВД, фигуранты забрали ключи от иномарки и отпустили молодого человека. Сумма ущерба, по данным ведомства, превысила 1,3 миллиона рублей.

Пострадавший, пребывавший в шоковом состоянии, сразу после случившегося написал заявление в правоохранительные органы. В МВД отметили, что оперативники отработали быстро: задержать удалось всех троих. Они оказались жителями Солнечногорска и Клина возрастной категории от 20 до 32 лет. Там же уточнили, что угнанную BMW обнаружили припаркованной возле домовладения одного из фигурантов. Уголовное дело в отношении мужчин возбуждено согласно статье 163 Уголовного кодекса Российской Федерации.

