14 апреля, 08:32

Заказали картриджи и устроили налёт: в Мытищах взяли группу вымогателей

Обложка © РИА Новости / Табылды Кадырбеков

В Мытищах задержали четверых мужчин, которых подозревают в разбойном нападении и вымогательстве. Об этом сообщили в подмосковном главке МВД.

По версии полиции, злоумышленники заранее придумали схему. Через приложение они заказали картриджи с доставкой к дому в Кропоткинском переулке, а когда курьеры приехали, подошли к машине и представились сотрудниками правоохранительных органов.

Как утверждают в МВД, нападавшие угрожали пистолетом, избивали доставщиков и требовали деньги якобы за совершение противоправных действий. Испугавшись, водитель и пассажир перевели им больше 300 тысяч рублей.

По данным следствия, мужчинам продиктовали номер криптокошелька и потребовали в течение недели перевести туда ещё 10 млн рублей. Уголовное дело возбудили по статьям о разбое и вымогательстве. Подозреваемых задержали при поддержке Росгвардии по местам проживания. Во время обысков у них нашли банковские карты, телефоны, удостоверения силовых структур с признаками подделки и травматический пистолет. Мытищинский городской суд отправил всех фигурантов под стражу.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Марина Фещенко
