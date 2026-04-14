14 апреля, 08:26

В частном секторе под Киевом прогремел взрыв

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kapustin Igor

В Броварах Киевской области утром 14 апреля произошел взрыв. По данным украинской полиции, в результате пострадал мужчина.

Инцидент случился в частном секторе. В местных СМИ со ссылкой на правоохранителей пишут, что произошедшее квалифицируют как теракт.

По информации РБК-Украина, предварительно сработало самодельное взрывное устройство. Официальной технической версии от следствия на момент публикации подробно не приводилось.

Подозреваемых уже задержали. В полиции пообещали позже раскрыть больше деталей о случившемся и обстоятельствах взрыва.

Пока это все известные данные по инциденту. Информация о состоянии раненого и мотивах задержанных еще уточняется.

Марина Фещенко
