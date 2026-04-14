Российский боец захватил троих пленных ВСУшников и документы на их же автомобиле

Российский разведчик Дмитрий Бирюков провёл неординарную операцию в тылу противника и сумел вернуться к своим с ценными трофеями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Выполняя задание на территории, подконтрольной ВСУ, военнослужащий заметил группу украинских бойцов, которые срочно эвакуировали документы из пункта временной дислокации. У российских разведчиков появилась возможность действовать быстро и скрытно.

Операция прошла без единого выстрела. Бирюков с сослуживцами застал противника врасплох, после чего украинских военных взяли в плен. Затем последовало неожиданное решение: пленных посадили в их же автомобиль, на котором разведчики и отправились к позициям российских войск. В итоге в расположение подразделения были доставлены трое пленных, а также документы, представляющие оперативную ценность.

Ранее сообщалось, что российские военные за ночь нанесли удары по объектам украинских сил в 14 районах. В течение ночи авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили склады с боеприпасами, места хранения и запуска дронов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников на территории 14 районов.