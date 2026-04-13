13 апреля, 15:02

Фуру с медным проводом на 9 млн перехватили в Москве: МВД связало схему с Украиной

Обложка © Life.ru

В Москве задержали грузовик, в котором нашли более тысячи бухт медного провода стоимостью около 9 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, продукцию похитили у предприятия-производителя в Екатеринбурге. Как утверждается, груз везли по подложным сопроводительным документам.

В МВД заявили, что к схеме могут быть причастны лица, находящиеся на территории Украины. В сообщении Волк подчеркивается, что речь идет о дистанционном хищении, организованном через интернет.

Фуру остановили в Москве сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД. За рулем, по данным Интерфакса, находился житель Пермского края.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела и устанавливает всех участников схемы. О задержании предполагаемых организаторов МВД пока не сообщало.

Марина Фещенко
