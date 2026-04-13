Для бывшего вице-губернатора Самарской области запросили 7 лет колонии

Гособвинение запросило 7 лет колонии общего режима для бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Шелупахин.

По данным защиты, также прокуратура настаивает на штрафе в размере 1 млн рублей. Гендин проходит по уголовному делу о мошенничестве на сумму более 100 млн рублей.

Напомним, что Гендину также предъявили хищение около 100 миллионов рублей. Бывший чиновник пообещал женщине за взятку содействие в получении стройразрешения, используя свои связи в правительстве. Эту вину он также полностью отвергает.