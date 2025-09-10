Бывшему вице-губернатору Самарской области вынесли приговор за миллионные хищения

Таганский суд Москвы назначил шесть лет колонии бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину по делу о хищении 3,8 млн рублей. Обвинение в адрес экс-чиновника выдвинул московский Союз адвокатов МЭКА.

Гендин свою вину полностью отрицает. Более того, защита намерена обжаловать приговор, ссылаясь на существенные процессуальные нарушения. Адвокат осуждённого Владимир Шелупахин утверждает, что суд ограничил сторону защиты в представлении доказательств и не предоставил достаточного времени для подготовки к прениям. При этом обвинитель в ходе судебных заседания просил назначить подсудимому 8,5 лет лишения свободы.

«Будем обжаловать. Суд ограничил сторону защиты в возможности представления доказательств и не дал адекватного времени на подготовку к судебным прениям. Обвинение Гендина безосновательно, обвинительное заключение составлено с ошибками, при этом суд отказался направлять его для пересоставления», — передаёт слова адвоката ТАСС.